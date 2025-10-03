میاں بیوی کا تیز دھار آلے سے وار ،بزرگ خاتون شدید زخمی
گجرات (نامہ نگار ) قریبی رشتہ دار میاں بیوی کا تیز دھار آلے سے وار، بزرگ خاتون شدید زخمی ہوگئی ۔محلہ حسین کالونی کالو پورہ میں نسرین بی بی کو گھرمیں گھس کر ملزمہ فرخ بی بی اور اسکے شوہر عاصم بھٹی وغیرہ۔۔۔
نے تیز دھار آلے سے گلا کاٹ کر شدید زخمی کر دیا ۔اہل خانہ کو کئی گھنٹے بعد پتہ چلا ملزم مضروب خاتون کے رشتے دار ہیں جو آتے جاتے رہتے تھے پولیس تھا نہ لاری اڈانے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ،مقدمہ درج کرلیا گیا پولیس کے مطابق ابھی تک حملے کی وجہ پتہ نہیں چل سکی ۔