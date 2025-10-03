صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میاں بیوی کا تیز دھار آلے سے وار ،بزرگ خاتون شدید زخمی

  • گوجرانوالہ
میاں بیوی کا تیز دھار آلے سے وار ،بزرگ خاتون شدید زخمی

گجرات (نامہ نگار ) قریبی رشتہ دار میاں بیوی کا تیز دھار آلے سے وار، بزرگ خاتون شدید زخمی ہوگئی ۔محلہ حسین کالونی کالو پورہ میں نسرین بی بی کو گھرمیں گھس کر ملزمہ فرخ بی بی اور اسکے شوہر عاصم بھٹی وغیرہ۔۔۔

نے تیز دھار آلے سے گلا کاٹ کر شدید زخمی کر دیا ۔اہل خانہ کو کئی گھنٹے بعد پتہ چلا ملزم مضروب خاتون کے رشتے دار ہیں جو آتے جاتے رہتے تھے پولیس تھا نہ لاری اڈانے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ،مقدمہ درج کرلیا گیا پولیس کے مطابق ابھی تک حملے کی وجہ پتہ نہیں چل سکی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ذخیرہ اندوزوں کیخلاف ایکشن آٹے ، گندم کی قیمتیں کم

مریم نواز ہسپتال مکوآنہ میں سیوریج کا نظام نہ بن سکا، زیر زمین پانی آلودہ ہونے لگا

اقبال سٹیڈیم میں پاکستان،جنو بی افریقہ سیریز کے انتظامات مکمل

چنیوٹ: فیصل آباد روڈ کی تعمیر میں تیزی، ڈپٹی کمشنر صفی اللہ کا دورہ

اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ

بلوچنی: ڈپٹی ڈی ای او جڑانوالہ کا مختلف سکولوں کا اچانک دورہ

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ