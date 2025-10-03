اراضی کے تنازعہ پرفائرنگ سے نوجوان جاں بحق،دوسرا زخمی
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )اراضی کے تنازعہ پرفائرنگ سے ایک نوجوانجاں بحق،دوسرا زخمی ہوگیا۔ تھانہ پھلورہ کے علاقہ بھلووالی کا رہائشی نواز زمین کے تنازعہ پر فائرنگ سے ایک نوجوانجاں بحق جبکہ ایک نوجوان شدید زخمی ہوگیا۔ جسے فوری طور پر ہسپتال منتقل کردیا گیا۔
