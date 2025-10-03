ناقص کارکردگی پر ڈپٹی کنٹرولر اعتزازحسین سیالکوٹ سے ملتان ٹرانسفر
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈائر ایکٹر جنرل پاکستان پوسٹ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے اور ناقص کارکردگی پر ڈپٹی کنٹرولر انٹرنیشنل میل افس سیالکوٹ اعتزاز حسین کو سیالکوٹ جی پی او سے ملتان سرکل ٹرانسفر کر دیا۔
اعتزازحسین ڈپٹی ڈپٹی کنٹرولر ائی ایم او تعینات تھے اور چند روز کے لیے چیف پوسٹ ماسٹر جی پیاو سیالکوٹ کا اضافی چارج دیا گیا تھا جس پر اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی طریقہ سے جی پی او ملازمین سید ثقلین شبیر کلرک چودری مہر ذوالفقار علی کلرک سید عون کاظمی میل پیون اور عاصم شبیر کو نوکری سے برطرف کر دیا اس کے علاوہ دیگر ملازمین کے ساتھ بھی ان کا رویہ انتہائی شرمناک غیر انسانی غیر اخلاقی تھا ۔