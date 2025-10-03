صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
راہوالی (نامہ نگار)دو ڈاکو اسلحہ کے زور پر دو شہریوں سے 32ہزار روپے ، 2قیمتی موبائل فون لوٹ کر فرار ہوگئے ۔ جلال بلگن کا سبحان رات 9بجے موٹر سائیکل پر گاؤں آرہا تھا کہ باہو چک روڈ پر دو نقاب پوش ڈاکوؤں نے روک لیا ، 10ہزار روپے اور موبائل فون جبکہ گکھڑ منڈی پنجاب کا لج کے ملازم سے رات ساڑھے آٹھ بجے تھانہ کینٹ کے علاقہ میں دو ڈاکو 22ہزار اور قیمتی موبائل فون چھین کر فرار ہوگئے ۔

