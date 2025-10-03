گجرات چیمبر آف کامرس کے عہدیداروں نے چارج سنبھال لیا
گجرات (نامہ نگار )گجرات چیمبر آف کامرس کے نو منتخب صدر احمد حسن مٹو ، سینئر نائب صدر اکرام افضل بٹ، نائب صدر مرزا عدنان فیصل نے اپنے عہدوں کا چارج سنبھال لیا۔۔۔
صدر شاہین گروپ ناصر محمود اور صدر فاؤنڈر گروپ اشفاق رضی کی موجودگی میں سبکدوش ہونے والے صدر باؤ منیر پشاوری نے نو منتخب صدر احمد حسن مٹو کو چارج دیا اور سینئر نائب صدر اکرام افضل بٹ ، نائب صدر مرزا عدنان کو بھی چارج دیا گیا۔ اس موقع پر سابق صدر عدنان اقبال مکی نے دعا کرائی جبکہ امجد فاروق، ندیم سندھو، عامر نعمان، عامر چیمہ، اسد بھٹی، سلطان ندیم ملہی، ثوبان ظہیر بٹ، مرزا عمران عطاء ، وقار ایوب بٹ، خالد پرویز بٹ، مہر عبدالرحمان، مرزا منیر ، غلام مصطفی صراف، سعید بٹ، ابوبکر بھٹہ، عادل اشرف بھٹہ بھی موجود تھے اور انہوں نے نو منتخب عہدیداران کو ہار پہنائے اور چارج سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ بزنس فورم ضلع گجرات کے صدر اسلم جاوید، سابق نائب ناظم گجرات مہرمشتاق اور بزنس فورم ضلع گجرات کے نائب صدر عزیز گل حسن خیل نے گجرات چیمبر آف کامرس کے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کی۔اس موقع پر اسلم جاوید اور دیگر شخصیات نے احمد حسن مٹو، اکرام افضل بٹ اور مرزا عدنان عطاکو پھولوں کے ہار پہنائے اور گلدستے پیش کیے ۔شرکا نے اس موقع پر کہا کہ امید ہے نو منتخب قیادت تاجر برادری کے مسائل حل کرنے اور گجرات کی معاشی ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کرے گی۔