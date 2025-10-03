چور زمیندار کے ڈیرے سے 6 مویشی لے گئے
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)چوروں نے مویشی پال زمیندار کے ڈیرے سے لاکھوں کے 6 مویشی چوری کرلیں ۔ پولیس تھانہ سوہدرہ نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔وزیرآباد کے علاقہ اسماعیل پور میں چوروں نے زمیندار انتظار چیمہ کے ڈیرہ سے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوے تین نیلی راوی نسل کی بھینسیں دوجھوٹیاںاور ایک بھینسا(کٹہ)چرا کر لے گئے ۔
