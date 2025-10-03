لدھیوالہ اور کوٹ اسحاق میں گندگی کے ڈھیر جوں کے توں
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار،نمائندہ خصوصی)اسسٹنٹ کمشنر کی کھلی کچہری میں صفائی کی ناقص صورتحال پر شکایات کے نوٹس کو ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود لدھیوالہ اور کوٹ اسحاق میں گندگی کے ڈھیر جوں کے توں۔۔۔
مچھروں کی بہتات، شہری بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ۔ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی لدھیوالہ اسسٹنٹ کمشنر فیصل مجید نے شکایات پر صفائی کا کنٹریکٹ لینے والی کمپنی امپیریل وینچر کو صفائی کی صورتحال بہتر بنانے کی ہدایت کی تھی مگر ایک ہفتہ گزرنے کے بعد لدھیوالہ اور کوٹ اسحاق کی گلیوں بازاروں سے کوڑے کے ڈھیر اٹھانے کا کام شروع نہ ہو سکا اور گلی محلے فلتھ ڈپو بن گئے ۔سینٹری ورکرز سارا دن حافظ آباد روڈ پر جھاڑو لگاتے نظر آتے ہیں لوگوں نے بتایا کہ جب بھی سینٹری ورکرز کو گلی محلوں میں صفائی کرنے اور کوڑا اٹھانے کا کہا جائے کا تو وہ کہتے ہیں سپروائزر نے گلی محلوں کی صفائی کی اجازت نہیں دی شہریوں نے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے کہا کہ اسسٹنت کمشنر کے کھلی کچہری میں شکایات پرعملی اقدامات نہ ہونے سے ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے ۔لوگوں نے ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ سے مطالبہ کیا ہے کہ صفائی کا کنٹریکٹ لینے والی متعلقہ کمپنی کیخلاف سخت نوٹس لیا جائے ۔