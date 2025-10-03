صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی ؒ کا عرس آج شروع ہوگیا

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد (نمائندہ دُنیا) معروف خطیب اور مجلس تاجدارختم نبوت کے مرکزی امیر حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی ؒ کے 15ویں سالانہ عرس پاک کی تقریبات آج مرکز اہلسنت درگاہ خطیب الاسلام ونیکے روڈ حافظ آباد میں۔۔۔

جماعت الصفہ کے سربراہ بیرسٹر پیر سیدوسیم الحسن نقوی کی زیر سرپرستی شروع ہونگی ۔اس سلسلہ میں آج بعد نماز جمعۃ المبارک مزار شریف پر چادرپوشی اور قصیدہ بردہ شریف کی تقریب ہوگی ۔ بعدنماز عشامرکزی تقریب سے علامہ ڈاکٹر علامہ خادم حسین خورشید، علامہ مفتی طاہر تبسم، علامہ قاری افضال نقشبندی ، قاضی احمد حسن چشتی ، علامہ ملازم حسین ڈوگر ، علامہ پیر سید مزمل حسین جماعتی ودیگر خطاب کریں گے ۔ 

 

