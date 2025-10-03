جمعیت اشاعت التوحید والسنہ کے عہدیداران کا انتخاب
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)جمعیت اشاعت التوحید والسنہ تحصیل نوشہرہ ورکاں کا اجلاس جامعہ فاروقیہ عید گاہ میں ہوا جسکی صدارت مولانا طارق عزیز باجوہ نے کی اجلاس میں تحصیل نوشہرہ ورکاں کے نئے عہدیداران کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔۔۔
مولانا شہاب الدین خالدی کو سرپرست اعلیٰ، مولانا راشد محمود شاکر کو امیر، حافظ شیخ بلال کو ناظم اعلیٰ جبکہ مفتی مبشر رفیق کو ناظم نشر و اشاعت منتخب کیا گیا اس موقع پر نومنتخب عہدیداران نے کہا کہ وہ جماعت کے دستور و منشور پر عمل درآمد کے لئے اپنی تمام صلاحیتیں اور وسائل بروئے کار لائیں گے ۔