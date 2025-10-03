مدرسہ میں زیرِ تعلیم بچوں سے بدفعلی کا مرتکب قاری گرفتار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تھانہ رنگپورہ پولیس نے مدرسہ میں زیرِ تعلیم بچوں کے ساتھ بدفعلی کے مرتکب قاری کو گرفتار کرلیا۔قاری نے 2 بچوں کو درندگی کا نشانہ بنایا۔ شکایت موصول ہوتے ہی پولیس نے فوری مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ۔ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد نے واضح کیا ہے کہ ایسے قبیح جرائم میں ملوث درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں ملزم کو قانون کے مطابق سخت سزا دلوائی جائے گی۔ والدین سے التماس ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور انکے رویے میں آنے والی کسی بھی تبدیلی کو سنجیدگی سے لیں۔
