سابقہ بیوی ، ساس کی کردارکشی دھمکی ، مجرم کو قید وجرمانہ
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)سابقہ بیوی اور ساس کی تصاویر اور ویڈیوز واٹس ایپ کرنے اور کردار کشی کیلئے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کی دھمکی دینے کے مقدمہ پر ایڈیشنل سیشن جج گوجرانوالہ نے مجرم کو 11 سال قید اور 5لاکھ جرمانہ کا حکم دیدیا۔۔۔
سزائیں پیکا ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت دی گئیں۔ ایڈیشنل سیشن جج شفقت اللہ خان کی عدالت میں منیب ریاض کیخلاف ایف آئی اے سائبر کرائم گوجرانوالہ میں درج مقدمہ زیر سماعت تھا ۔ 2024 میں ڈنگہ کے رہائشی افضال کی مدعیت میں درج ایف ائی آر کے مطابق اسکی ہمشیرہ کا نکاح منیب ریاض کے ساتھ ہوا تاہم رخصتی نہ ہوئی منیب کے مشکوک کردار پربہن نے عدالت کے ذریعے طلاق لے لی ،منیب کے پاس اسکی فیملی کی تصاویر اور ویڈیوز تھیں، اس نے ہمشیرہ اور ساس کی ویڈیوز اور تصاویر کو ایڈٹ کر کے غیر اخلاقی ویڈیو اور تصاویر بنا لیں اور واٹس ایپ پر نازیبا تحریر کے ساتھ بھیج کر دھمکی دی کہ وہ کردار کشی کیلئے تصاویر اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دے گا۔ ایف آئی اے ٹیم نے ملزم کو گرفتار کر کے ویڈیوز اور تصاویر اسکے موبائل سے برآمد کی تھیں ۔عدالت کے حکم پر پولیس نے منیب ریاض کو ہتھکڑی لگا کر جیل بھجوا دیا۔