شافع حسین سے گجرات کی نامورشخصیات کے وفد کی ملاقات
گجرات(سٹی رپورٹر)پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے جنرل سیکرٹری وصوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین سے گجرات کی معروف سیاسی و سماجی شخصیات کے وفد کی مسلم لیگ ہاؤس میں ملاقات وفد کی۔۔۔
قیادت چودھری رضوان دلدار کر رہے تھے پی ٹی آئی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والی گجرات کی سیاسی و سماجی شخصیات کا پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کردیا ۔ اس موقع پر رہنمائوں نے مسلم لیگ کے صدر چودھری شجاعت اور چودھری شافع حسین کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار ملک کی تعمیر وترقی اور عوام کی خدمت کیلئے مل کر کام کرنے کا عزم کیا اور کہا شافع حسین کی عوامی خدمت کی سیاست سے متاثر ہو کر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی ہے ۔ اسلم ٹوپہ صوبائی وزیر نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرنے والوں کو پارٹی پرچم کے مفلر پہنائے ۔شافع حسین نے کہا معروف شخصیات کی مسلم لیگ میں شمولیت سے پارٹی مزید مستحکم ہو گی ،گجرات کو آئندہ ایسی سیلابی صورتحال سے محفوظ رکھنے کیلئے ابھی سے تیاری شروع کردی ہے گجرات میں اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے شہر میں عالمی معیار کا سیوریج سسٹم لایا جا رہا ہے صحت اور تعلیم کے اداروں اور پارکوں کو آپ گریڈ کیا جارہا ہے گجرات شہر کو ترقی کے لحاظ سے پنجاب کا ماڈل شہر بنائیں گے سروس موڑ بریج دسمبر تک مکمل ہو جائے گا ترقیاتی منصوبوں کی شفاف،بروقت اور معیاری تکمیل یقینی بنائی جارہی ہے ۔مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرنے والوں میں اسلم ٹوپہ،ندیم سنار،بشیراحمد ٹوپہ،سید اکبر، ارشاد،مبشر ریاض اور دیگر شامل تھے ۔