اللہ کے فضل و کرم سے مشن میں کامیابی ملی:ڈاکٹر رابعہ شفاقت
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)محنت اور کوشش والدین کی دعائیں اور استادوں کی محنت خوب محنت کے بعد آج اللہ کے فضل و کرم سے اپنے مشن میں کامیاب ہوں۔۔۔
میں تمام ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مسلم ہینڈز ایجوکیشن کمپلیکس میں میری تربیت کی آج میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ان لوگوں کی وجہ سے بنی ہوں۔ آج مسلم ہینڈز میں آ کر انتہائی خوشی ہوئی ۔ ان خیالات کا اظہارسابقہ سٹوڈنٹ مسلم ہینڈز ایجوکیشن کمپلیکس ڈاکٹر رابعہ شفاقت نے کیا۔ اس موقع پر پرنسپل میڈم فرزانہ کے ساتھ پراجیکٹ منیجر امجد محمود صدیقی، اویس کیانی بھی موجود تھے ۔