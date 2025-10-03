مسلح اوباش افراد کا تین بہنوں پر تشدد، گالی گلوچ،مقدمہ درج
ڈسکہ(نامہ نگار)مسلح اوباش افراد کا تین بہنوں پر تشدد ،گالی گلوچ اور تھپڑ مارنے پر مقدمہ درج کرلیاگیا۔ تھانہ صدر کے علاقہ موڑ گلوٹیاں کی سعدیہ اپنی بہنوں لائبہ اور صبا بی بی کے ہمراہ گلی میں موجود تھی کہ۔۔۔
اوباش ملزم دلداردو نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ مسلح ہوکر آ گیا اور ملزم دلدار نے خنجر اور نامعلو م ملزم نے پسٹل کے بٹ مار کر سعدیہ کو زخمی کر دیاملزمان نے لائبہ کو گلایاں دیں اورتھپڑ مارے وجہ عناد یہ ہے کہ سعدیہ کی بہن لائبہ صبح نہارہی تھی کہ ملزم دلدار جو اوپر والے پورش میں رہتا ہے اسے نہاتا ہوا دیکھ رہا تھا سعدیہ نے منع کیا تو طیش میں آگیااوراپنی ساتھیوں کی مدد سے زدوکوب کر کے دونوں بہنوں کو زخمی کردیا بمبانوالہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔