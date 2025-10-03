خالو بھانجی کو مبینہ طور پرزیادتی کانشانہ بناتارہا ، مقدمہ درج
گجرات (نامہ نگار )جلالپورجٹاں میں مبینہ طور پرخالو کے ہاتھو ں بھانجی کی عزت لٹتی رہی ۔جلالپور جٹاں یونیورسٹی گارڈن کے مرزا افضل کیخلاف سالی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کا مقدمہ جلالپور جٹاں کے تھانے میں درج کرلیا گیا ، غیر اخلاقی تصاویر اور ویڈیوز بناکر وائرل کرنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں اور کچھ رشتہ داروں کو ویڈیوز سینڈ بھی کردی گئیں۔
