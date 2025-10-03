سدرہ گل ریلوے میں اسسٹنٹ ٹیلی کمیونیکشن انجینئر تعینات
گجرات (نامہ نگار )گجرات کی ہونہار بیٹی سدرہ گل کو ریلوے میں اسسٹنٹ ٹیلی کمیونیکشن انجینئر تعینات کردیاگیا۔ سدرہ گل ممتاز سیاسی وکاروباری شخصیت چودھری گل ساہی کی صاحبزادی جبکہ ڈائریکٹر الائیڈ سکول مکی کیمپس چودھری عادل گل ساہی کی ہمشیرہ ہیں۔عادل گل ساہی کوہمشیرہ سدرہ گل کی ریلوے میں تعیناتی پر دوست احباب کی مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے ۔
