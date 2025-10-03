صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سدرہ گل ریلوے میں اسسٹنٹ ٹیلی کمیونیکشن انجینئر تعینات

  • گوجرانوالہ
سدرہ گل ریلوے میں اسسٹنٹ ٹیلی کمیونیکشن انجینئر تعینات

گجرات (نامہ نگار )گجرات کی ہونہار بیٹی سدرہ گل کو ریلوے میں اسسٹنٹ ٹیلی کمیونیکشن انجینئر تعینات کردیاگیا۔ سدرہ گل ممتاز سیاسی وکاروباری شخصیت چودھری گل ساہی کی صاحبزادی جبکہ ڈائریکٹر الائیڈ سکول مکی کیمپس چودھری عادل گل ساہی کی ہمشیرہ ہیں۔عادل گل ساہی کوہمشیرہ سدرہ گل کی ریلوے میں تعیناتی پر دوست احباب کی مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے ۔

