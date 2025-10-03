حلقہ این اے 66کو مثالی بنائیں گے ،بلال فاروق تارڑ
گکھڑمنڈی (نامہ۔نگار)امیدوار قومی اسمبلی حلقہ این اے 66بلال فاروق تارڑ نے کہاہے کہعوام کی خدمت ہمارا مشن ہے گکھڑ ہمارا گھر ہے یہاں کے لوگوں کی خدمت کرکے خوشی محسوس کرتے ہیں خدمت کا سفر جاری رہے گا۔۔۔
حلقہ این اے 66کو مثالی بنائیں گے ہماری کامیابی سے ترقی اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہو گا۔مسلم لیگ ن کے امیدوار قومی اسمبلی بلال فاروق تارڑ نے کروڑوں لاگت سے تعمیر ہونے والے گکھڑ انڈر پاس کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے مزید کہا آج انڈر پاس کا افتتاح ہو نے سے حادث میں کمی آئے گی اور لوگوں کو روڑ کراس کرنے میں سہولت میسر آئے گی ہماری کامیابی سے حلقہ کی تقدیر بدل جائے گی اور عوام کی دہلیز پر انکے مسائل حل کریں گے اس موقعہ پر مسلم لیگ ن کے ایم پی اے وقار ،ضلعی جنرل سیکرٹری شعیب الطاف چیمہ ،گکھڑ کے صدر میر مظہر بشیر ،مقامی کونسلرز اور قائدین اور کارکنوں کے علاؤہ پریس کی بڑی تعداد موجود تھی۔