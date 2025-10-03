چیف آفیسر ضلع کونسل ملک منشاجاوید انتقال کر گئے
حافظ آباد (نمائندہ دُنیا)چیف آفیسر ضلع کونسل حافظ آباد ملک منشاجاوید حرکت قلب بند ہونے سے اچانک انتقال کر گئے ۔مرحوم کو سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں آبائی قبرستان گڑھی اعوان میں سپردخاک کر دیا گیا۔۔۔
مرحوم کا شمار فرض شناس،ایماندار افسروں میں ہوتا تھا۔ اچانک وفات پر ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو تنویر یاسین، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل حمد اﷲ،اسسٹنٹ کمشنر نرجس خاتون جعفری،اے سی پنڈی بھٹیاں جواد ملک،چیف آفیسر ایم سی اکرام اﷲ سندھو،پی ایس او ٹو ڈی سی ملک عبدالقدوس،ڈسٹرکٹ ناظر ملک شعیب اسلم اعوان سمیت دیگر محکموں کے افسروں،ملازمین نے گہرے رنج و الم کا ظہار کرتے ہوئے مرحوم کے درجات کی بلندی اور ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا کی۔