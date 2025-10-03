صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیف آفیسر ضلع کونسل ملک منشاجاوید انتقال کر گئے

  • گوجرانوالہ
چیف آفیسر ضلع کونسل ملک منشاجاوید انتقال کر گئے

حافظ آباد (نمائندہ دُنیا)چیف آفیسر ضلع کونسل حافظ آباد ملک منشاجاوید حرکت قلب بند ہونے سے اچانک انتقال کر گئے ۔مرحوم کو سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں آبائی قبرستان گڑھی اعوان میں سپردخاک کر دیا گیا۔۔۔

مرحوم کا شمار فرض شناس،ایماندار افسروں میں ہوتا تھا۔ اچانک وفات پر ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو تنویر یاسین، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل حمد اﷲ،اسسٹنٹ کمشنر نرجس خاتون جعفری،اے سی پنڈی بھٹیاں جواد ملک،چیف آفیسر ایم سی اکرام اﷲ سندھو،پی ایس او ٹو ڈی سی ملک عبدالقدوس،ڈسٹرکٹ ناظر ملک شعیب اسلم اعوان سمیت دیگر محکموں کے افسروں،ملازمین نے گہرے رنج و الم کا ظہار کرتے ہوئے مرحوم کے درجات کی بلندی اور ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

آئوٹ سورس سکولوں میں معیار تعلیم گرنے لگا، والدین پریشان

پی ہوٹا کے ملازمین کی کم از کم تنخواہ 40 ہزار منظور

اصلاحات سے واساز کی کارکردگی بہتر بنانے کا عمل شروع

کامران کی بارہ دری بحالی ،خوبصورتی پر عملدرآمد شروع

ہسپتالوں میں میڈیکل سروسز یونٹس کیلئے ہیلپ ڈیسک قائم

شہر میں آج مزید 40 نئی الیکٹرک بسیں رواں دواں ہونگی

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ