خرم دستگیر کا دورئہ گجرات ،فرنیچر انڈسٹری ،تنظیم مغلیہ کی خدمات کوسراہا

  • گوجرانوالہ
گجرات(سٹی رپورٹر)سابق وفاقی وزیر انرجی اینڈ پاور ڈویژن خرم دستگیر خان نے دورئہ گجرات کے دوران نیشنل فرنشرز کا وزٹ کیا جہاں چیف ایگزیکٹو، صدر تنظیم مغلیہ امجد فاروق اور احمد فاروق نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔۔۔

شو روم کا وزٹ کرایا ۔ اس موقع پر ملکی اقتصادی صورتحال پر بھی تبادلہ خیالات کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے امجد فاروق کی گجرات میں فرنیچر انڈسٹری اور تنظیم مغلیہ کیلئے خدمات کو سراہا اور کامیاب مغلیہ کنونشن پر بھی مبارکباد دی۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے خرم دستگیرنے کہا نیشنل فرنشرز کسی بھی بین الاقوامی فرنیچر انڈسٹری کے ہم پلہ ہے ۔ میری دعا ہے کہ یہاں صرف لوکل پرچیز نہ ہو بلکہ یہ فرنیچر پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہو اور پاکستان کا نام روشن ہو، زرِ مبادلہ ملک میں آئے ۔

 

