صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اینول فنڈز کے نام پر فی طالبعلم 4900 روپے وصولی

  • گوجرانوالہ
اینول فنڈز کے نام پر فی طالبعلم 4900 روپے وصولی

حافظ آباد (نمائندہ دُنیا)ڈسٹرکٹ پبلک سکول حافظ آباد کی انتظامیہ نے طلبہ سے اینول فنڈز کے نام پر فی طالبعلم 4900 روپے وصول کرنا شروع کر دیئے جس پر والدین انتظامیہ کی چیرہ دستیوں کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔۔۔

والدین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ کہ پہلے ہی سکول کی ماہانہ فیسیں دیگر تعلیمی اداروں کی نسبت زیادہ ہیں، اب اینول فنڈز کی بھاری رقم وصول کرکے اضافی بوجھ ڈال دیا گیا ہے ۔ موجودہ مہنگائی کے دور میں جب عام آدمی کا گزارا مشکل ہو رہا ہے ۔والدین نے ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق سے مطالبہ کیا ہے کہ اینول فنڈز کی مد میں وصولی کو ختم کرایا جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

آئوٹ سورس سکولوں میں معیار تعلیم گرنے لگا، والدین پریشان

پی ہوٹا کے ملازمین کی کم از کم تنخواہ 40 ہزار منظور

اصلاحات سے واساز کی کارکردگی بہتر بنانے کا عمل شروع

کامران کی بارہ دری بحالی ،خوبصورتی پر عملدرآمد شروع

ہسپتالوں میں میڈیکل سروسز یونٹس کیلئے ہیلپ ڈیسک قائم

شہر میں آج مزید 40 نئی الیکٹرک بسیں رواں دواں ہونگی

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ