اینول فنڈز کے نام پر فی طالبعلم 4900 روپے وصولی
حافظ آباد (نمائندہ دُنیا)ڈسٹرکٹ پبلک سکول حافظ آباد کی انتظامیہ نے طلبہ سے اینول فنڈز کے نام پر فی طالبعلم 4900 روپے وصول کرنا شروع کر دیئے جس پر والدین انتظامیہ کی چیرہ دستیوں کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔۔۔
والدین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ کہ پہلے ہی سکول کی ماہانہ فیسیں دیگر تعلیمی اداروں کی نسبت زیادہ ہیں، اب اینول فنڈز کی بھاری رقم وصول کرکے اضافی بوجھ ڈال دیا گیا ہے ۔ موجودہ مہنگائی کے دور میں جب عام آدمی کا گزارا مشکل ہو رہا ہے ۔والدین نے ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق سے مطالبہ کیا ہے کہ اینول فنڈز کی مد میں وصولی کو ختم کرایا جائے ۔