سپلیمنٹری امتحانات نومبر کے دوسرے ہفتہ میں ہو نگے

  • گوجرانوالہ
گجرات(سٹی رپورٹر)جامعہ گجرات کے زیر اہتمام ایسوسی ایٹ ڈگری آرٹس ،سائنس و کامرس کے پارٹ فرسٹ و سیکنڈو کمپوزٹ کے سپلیمنٹری امتحانات کا انعقاد نومبر کے دوسرے ہفتہ میں ہو گا۔ فیس و فارم جمع کروانے کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔۔۔ وہ امیدوار جنہوں نے ان امتحانات کے لیے جامعہ گجرات میں اپنی رجسٹریشن نہیں کروائی وہ داخلہ فارم بھجوانے کے اہل نہ ہونگے ۔

ریگولر و لیٹ کالج امیدواران سنگل فیس کے ساتھ 2سے 13اکتوبر جبکہ ڈبل فیس کے ساتھ14اکتوبر سے 20اکتوبر 2025 تک اپنے داخلہ فارم جمع کروا سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے امتحانی فارم2اکتوبرسے 20اکتوبر تک یونیورسٹی آف گجرات کی ویب سائٹ پردستیاب ہوں گے ۔ فیس آن لائن چالان کے ذریعے جمع ہو گی۔عام چالان، چیک یا ڈرافٹ کے ذریعے فیس قبول نہیں ہوگی۔ 

 

