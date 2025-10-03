صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افضا ل خا ں اعوا ن ہیڈ ما سٹر گو ر نمنٹ ہائی سکول لنگڑ یا ل تعینا ت

  • گوجرانوالہ
افضا ل خا ں اعوا ن ہیڈ ما سٹر گو ر نمنٹ ہائی سکول لنگڑ یا ل تعینا ت

گلیا نہ (نامہ نگار)افضا ل خا ں اعوا سا بق اے ای ا و مر کز ککرا لی ہیڈ ما سٹر گو ر نمنٹ ہائی سکول لنگڑ یا ل تعینا ت، محکمہ تعلیم سے و ا بستہ شخصیا ت نے ان کے سکو ل جا کر ا ن کو مبا ر کبا د دی۔۔۔

مبا ر کبا د دینے و ا لو ں میں چو ہد ری مُست عمرا ن ہیڈ ما سٹر گو ر نمنٹ اسلا میہ ہا ئی سکول ملکہ، انکے بچپن کے کلا س فیلو دو ست طا رق مصطفی اعوا ن چیئر مین پنجا ب ٹیچر ز یو نین تحصیل کھا ر یا ں، را جہ مبشر عر فا ن ایم ڈی لا نگ مین سکو ل ٹھو ٹھہ را ئے بہا در، را جہ ہما یو ں نا صر گو ر نمنٹ ہا ئی سکول دھنگ، سر عمر ر ضا شو ر یا ں، با ؤ سہیل اصغر اعوا ن،محسن ضیا اعوا ن شا مل تھے ۔ طا رق مصطفی اعوا ن نے زا ہد ر فیق اعوا ن آ ف بھگو ا ل اور چو ہد ری انصر پر و یز گجر کی طر ف سے نیک خو ا ہشا ت کا پیغا م ان تک پہنچا یا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ہونہار پلس سکالر شپ پروگرام کا آغاز

ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم کامیابی سے مکمل،ڈاکٹر آصف رائو

جرائم کے خاتمہ اور ٹریفک قوانین پر عملدرآمد کرانے کا حکم

کمشنرڈیرہ کا سیلاب متاثرین کی بحالی کاکام تیز کرنیکا حکم

وہاڑی جلد پنجاب کامثالی اور خوبصورت شہر بنے گا:ثاقب خورشید

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ