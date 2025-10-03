افضا ل خا ں اعوا ن ہیڈ ما سٹر گو ر نمنٹ ہائی سکول لنگڑ یا ل تعینا ت
گلیا نہ (نامہ نگار)افضا ل خا ں اعوا سا بق اے ای ا و مر کز ککرا لی ہیڈ ما سٹر گو ر نمنٹ ہائی سکول لنگڑ یا ل تعینا ت، محکمہ تعلیم سے و ا بستہ شخصیا ت نے ان کے سکو ل جا کر ا ن کو مبا ر کبا د دی۔۔۔
مبا ر کبا د دینے و ا لو ں میں چو ہد ری مُست عمرا ن ہیڈ ما سٹر گو ر نمنٹ اسلا میہ ہا ئی سکول ملکہ، انکے بچپن کے کلا س فیلو دو ست طا رق مصطفی اعوا ن چیئر مین پنجا ب ٹیچر ز یو نین تحصیل کھا ر یا ں، را جہ مبشر عر فا ن ایم ڈی لا نگ مین سکو ل ٹھو ٹھہ را ئے بہا در، را جہ ہما یو ں نا صر گو ر نمنٹ ہا ئی سکول دھنگ، سر عمر ر ضا شو ر یا ں، با ؤ سہیل اصغر اعوا ن،محسن ضیا اعوا ن شا مل تھے ۔ طا رق مصطفی اعوا ن نے زا ہد ر فیق اعوا ن آ ف بھگو ا ل اور چو ہد ری انصر پر و یز گجر کی طر ف سے نیک خو ا ہشا ت کا پیغا م ان تک پہنچا یا۔