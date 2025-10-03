صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکو موبائلز ،نقدی چھین کر فرار

  • گوجرانوالہ
گکھڑ منڈی (نامہ نگار)جی روڈ گکھڑ پر تعمیر ہونے والے انڈر پاس کے افتتاح سے پہلے ہی ڈکیتی کی وارداتوں میں ڈاکو گن پوائنٹ پر لاکھوں کے موبائل فون اور ہزاروں روپے نقدی چھین کر فرار ہوگئے ۔ ڈاکوئوں نے ناکہ لگا کر محلہ شاہ سلیمان کے رہائشی احمد رضا بھٹہ طلحہ بٹ اور اسکے کزن سے اور محلہ نور پورہ کے رہائشی شاہ میر اور افتخار سے لاکھوں کے موبائل فون ہزاروں روپے نقدی چھین لی۔ علاقے میںکیمرے نصب کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے ۔

