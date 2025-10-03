شاہد عباس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس اینڈ پلاننگ سیالکوٹ تعینات
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا)ڈپٹی سیکرٹری اوقاف شاہد عباس کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس اینڈ پلاننگ سیالکوٹ تعینات کر دیا گیا ۔ وہ قبل ازیں اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کے عہدہ پر فرائض انجام دے چکے ہیں بطور اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ تعیناتی میں انہوں نے قابل قدر کام کیا ۔
