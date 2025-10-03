صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھانہ حاجی پورہ کے علاقے منشیات فروشوں کی آماجگاہ بن گئے

  • گوجرانوالہ
تھانہ حاجی پورہ کے علاقے منشیات فروشوں کی آماجگاہ بن گئے

سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ حاجی پورہ کے علاقے منشیات فروشوں کی آماجگاہ بن گئے ۔ منشیات کی لعنت نے نوجوانوں کی زندگیاں تباہ کردیں، پولیس کارروائی کرنے کی بجائے منشیات فروشوں کو تحفظ فراہم کررہی ہے۔۔۔

شکایت کرنے پرمنشیات فرو ش جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تھانہ حاجی پورہ کے علاقوں میں چرس، افیون، شراب، ہیروئن اور آئس کی فروخت کا سلسلہ سرعام جاری ہے جس سے نوجوان نشہ کی بری لت میں پڑکراپنی زندگیاں تباہ کررہے ہیں۔ منشیات فروش دیدہ دلیری سے سرعام منشیات فروخت کررہے ہیں ۔ تھانہ حاجی پورا سے چند میٹر فاصلے پر دارا آرائیاں روڈ پر سرعام منشیات بکنے لگی، منشیات فروش سٹرک کنارے بیٹھ کر روزانہ منشیات بیچنے اور نوجوان نشہ کرنے لگے ، جدید قسم کا نشہ استعمال کر تے دیکھا جا سکتا ہے ۔نشئیوں نے یہاں عرصہ دراز سے اپنے اڈے بنائے ہیں لیکن پولیس لا علم بنی ہوئی ہے ، سرعام منشیات فروشی اور نشہ کرنے سے شہری پریشان ہیں، شہریوں نے آئی جی پنجاب سے فوری نوٹس لیکر سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

