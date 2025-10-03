فلسطینیوں کی مرضی کیخلاف کوئی معاہدہ تسلیم نہیں ،خالد محمود
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر )جماعت اسلامی حلقہ پی پی 62 کے امیرخالد محمود چاہل ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی مرضی کیخلاف کسی معاہدے کو تسلیم نہیں کرتے ۔مسلم امہ کب جاگے گی، مسئلہ فلسطین پر او آئی سی کا کردار نظر نہیں آرہا۔۔۔
کتنی ستم ظریفی ہے کہ امریکاکے کہنے پرقائد اعظمؒ کے رد کئے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کرنے والے مسلمانوں کے مفادات کو نظر انداز کررہے ہیں۔ جماعت اسلامی کو ملک کی قیادت ملنی چاہئے عوام عام انتخابات میں جماعت اسلامی کو ووٹ دے کر آزمائیں ہمارے نوجوان ملک کیلئے کچھ کرنے کیلئے بے تاب ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے یونین کونسل71جماعت اسلامی یوتھ کے نو منتخب عہدیداران کی حلف برداری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ا س موقع پر نومنتخب صدر یوتھ عمران کمبوہ نے کہا ملک کی خاطر ہر قربانی دینے پر تیار ہیں اسرائیل کیخلاف جہاد کا اعلان کیا جائے ۔ قبل ازیں جماعت اسلامی پی پی 62 کے امیرخالد محمود چاہل ایڈووکیٹ نے نومنتخب عہدیداران سے حلف لیا۔