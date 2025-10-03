صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیلجئیم کے سفیرکا سمبڑیال میں سیلاب زدہ دیہات کا دورہ

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )پاکستان میں بیلجئیم کے سفیر آئیڈسبالڈ وینڈر گراخت نے سمبڑیال میں سیلاب زدہ دیہات کا دورہ کیا ۔ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر نے سیلاب سے نقصانات اور بحالی اقدامات پر بریفنگ دی۔۔۔

سفیر نے سیلاب متاثرہ گھروں اور فصلوں کا معائنہ کیا۔ سفارتخانہ کے فرسٹ سیکرٹری جائلز ہاشیز، اسسٹنٹ کمشنر سمڑیال غلام فاطمہ بندیال اور مقامی این جی او بیداری کے عہدیدار پروفیسر ارشد مرزا اور حنا نورین بھی موجود تھے ۔رکھ نوشہرہ کے مقام پر سیلاب متاثرہ افراد سے گفتگو کرتے بیلجئیم کے سفیر نے کہا وہ سیلاب متاثرہ افراد کی ضروریات بارے عالمی فورمز کو آگاہ کرینگے ۔انہوں نے بچوں کو کھیلنے کیلئے فٹبالز دیئے ۔ سفیر نے گاؤں خاصہ اور شہباز پور پل کے قریب دریائے چناب میں شگاف کے مقام کا بھی معائنہ کیا۔قبل ازیں ڈپٹی کمشنر صبا اصغر سے بیلجئیم کے سفیر نے انکے دفتر میں ملاقات کی۔ سیلاب متاثرین کی بحالی میں شریک مقامی اور بین الاقوامی فلاحی تنظیموں کے نمائندگان نے بھی شرکت کی۔ مہمان سفیر نے غیر سرکاری تنظیموں اور ضلعی انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا۔

 

