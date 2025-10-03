قرآن حفظ کرنیوالا دنیا وآخرت میں سرخروہوتا ،مقررین
منڈیکی گورائیہ (نامہ نگار)اینجلز سکول سسٹم ڈسکہ کی ہونہار طالبہ صبغا فاطمہ دختر راناوسیم اشرف کی تکمیل حفظ قرآن کے موقع پر تقریب کا انعقاد سکول میں کیا گیا ۔
تقریب میں چیئرمین اینجلز سکول سسٹم ڈسکہ سلیم یونس چیمہ منیجنگ ڈائریکٹر رضا ا چودھری ’جماعت اہلسنت کے رہنما قاری احسن رضا ’راناوسیم اشرف’حاجی خورشید ودیگر نے شرکت کی ۔ سلیم یونس چیمہ اور قاری احسن رضا نے خطاب میں کہاکہ قرآن پاک حفظ کرنیوالا طالبعلم دنیا وآخرت میں سرخروہوتا ہے قرآن کی تلاوت جنت کے درجات کی بلندی کاذریعہ ہے خوش نصیب ہیں وہ حافظ جو اﷲ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرلیتے ہیں جن پر اﷲ کا فضل ہوتا ہے وہ حافظ قرآن بنتے ہیں دنیا میں بے شمار کتابیں موجود ہیں لیکن کوئی بھی شخص مکمل کتاب کا حافظ نہیں یہ صرف قرآن پاک کا معجزہ ہے جو کمسن سے کمسن طالبعلم سے لیکر ضعیف العمر اصحاب تک کے سینے میں مکمل محفوظ رہتا ہے۔ دنیا کے سارے علوم پڑھنے اور سیکھنے کیلئے سال و ماہ مقرر ہیں لیکن قرآن کریم کو حفظ کرنے کیلئے کوئی مدت مقرر نہیں ،کوئی تین ماہ تو کوئی چھ ماہ تو کوئی دو سال میں حفظ کرلیتا ہے اس موقع پر اساتذہ اور معززین کی کثیرتعداد موجودتھی۔