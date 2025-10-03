انتظامیہ ،پیرا فورس ریلیف کیلئے ملکر کام کرینگے ،نورالعین
گجرات (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر کمپلیکس گجرات میں پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی (پیرا فورس)کی سلامی پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ پیرا فورس کے جوانوں نے ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین کو سلامی پیش کی۔ڈپٹی کمشنر نے کہا گراں فروشی۔۔۔
ذخیرہ اندوزی اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے پیرا فورس مؤثر کردار ادا کر رہی ہے ۔ ضلعی انتظامیہ اور پیرا فورس عوامی ریلیف کے لیے ملکر کام کرینگے ۔اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خضر حیات بھٹی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل افضل حیات تارڑ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس ذوالفقار احمد اور ایس ڈی ای او پیرا فورس عائشہ گوندل بھی موجود تھیں۔ ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین کی بارہ دری کے علاقہ مکینوں اور کاروباری افراد سے ملاقات، انکے مسائل سنے اور انکے حل کے لئے متعلقہ افسروں کو ہدایات دیں۔ڈپٹی کمشنر نے چیف آفیسر ایم سی کو ہدایت دی کہ علاقے میں نکاسی آب اور نالوں کی ڈیسلٹنگ کے لیے اقدامات جاری رکھیں۔ سی ای او ہیلتھ کو بھی ہدایت کی گئی کہ بارشی پانی سے متاثرہ علاقوں، بشمول بارہ دری، میں انسداد ڈینگی سپرے کیا جائے ۔ڈی سی گجرات نے گیپکو حکام کو بارہ دری ایریا میں اضافی ٹرانسفارمر نصب کرنے کی ہدایات دیں تا کہ اہل علاقہ کے بجلی کے مسائل حل ہو سکیں۔