سیالکوٹ چیمبرکی طرف سے سیلاب زدگان کو راشن تقسیم
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے بہاولپور کے سیلاب زدہ علاقوں سے ضلع سیالکوٹ کے گاؤں ساہو والی میں آئے ہوئے متاثرہ خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا یہ اقدام سورج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی درخواست پر عمل میں لایا گیا۔۔۔
جبکہ معاونت طلعت زاہد اور جرنلسٹ جاوید گل نیکی جس کے تحت سیلاب سے متاثرہ مستحقین کی فوری مدد کی گئی اس موقع پر سماجی کارکن طلعت زاہد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مستحق اور لاچار افراد کی امداد نہ صرف انسانیت کا تقاضا ہے بلکہ یہ اﷲ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے بہاولپور کے متاثرہ افراد کی مدد کر کے دلی سکون اور تسکین حاصل ہوئی ہیے ۔سینئر صحافی جاوید گل نے بھی راشن تقسیم کے موقع پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے کے پسے ہوئے اور بے سہارا طبقات کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ایک بڑی عبادت ہے ۔