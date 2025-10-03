صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ای او ایجوکیشن اختر خان کے اعزاز میں نیپس کا عشائیہ

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلع وزیرآباد کے پہلے سی ای او ایجوکیشن اختر خان کے اعزاز میں نیپس کی جانب سے عشائیہ دیا گیا۔ تقریب میں سی ای او ایجوکیشن کا پرتپاک استقبال چیئرمین نیپس نعیم خاور اور ضلعی صدر عدنان شکر گورائیہ نے کیا۔۔۔

اس موقع پر وائس چیئرمین میاں ارسلان تبسم، سٹی صدر عیسیٰ ایوب اور ایگزیکٹو ممبر رضوان حنیف چڈھا بھی شریک ہوئے ۔ تقریب میں سی ای او ایجوکیشن کے ہمراہ سینئر ہیڈ ماسٹر افضل باگڑی، سینئر ہیڈ ماسٹر افتخار نت اور سینئر ہیڈ ماسٹر عثمان گوندل نے بھی شرکت کی۔نیپس کے دیگر شرکا میں میاں ذیشان طارق (فنانس سیکرٹری)، بلال وزیر چیمہ (ضلعی جنرل سیکرٹری) اور وسیم شامل تھے ۔اس موقع پر سی ای او ایجوکیشن اختر خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہتعلیم ہی معاشرے کی اصل طاقت ہے ، ہم سب کو مل کر ضلع وزیرآباد میں معیاری تعلیم کے فروغ کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی۔ طلبہ کو بہترین تعلیمی سہولیات فراہم کرنا ہمارا اولین مقصد ہے ۔

 

