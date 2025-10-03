صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریونیو کھلی کچہریوں کا مقصد مسائل ترجیحاً حل کرنا:عبدالرزاق

  • گوجرانوالہ
ریونیو کھلی کچہریوں کا مقصد مسائل ترجیحاً حل کرنا:عبدالرزاق

حافظ آباد (نمائندہ دُنیا)ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کا کہنا ہے کہ ریونیو کھلی کچہریوں کے انعقاد کا مقصد عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کر کے انہیں حقیقی معنوں میں ریلیف فراہم کرنا ہے۔۔۔

ہر ماہ کے پہلے دو دفتری دنوں میں میں تمام ریونیو افسر ایک ہی جگہ موجود ہو کر عوام کو درپیش ریونیو مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔انہوں نے ان خیالات کا اظہار ڈسٹرکٹ کمپلیکس حافظ آباد میں دوسرے روز لگائے جانے والی ریونیو کھلی کچہری کے موقعہ پر کیا،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو تنویر یاسین،اسسٹنٹ کمشنر نرجس خاتون جعفری،تحصیلدار ندیم مسعود برتھ سمیت محکمہ ریونیو اور اراضی ریاکارڈ سنٹر کے افسرموجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے تمام ریونیو افسروں اور فیلڈ سٹاف کو ہدایت کی کہ کھلی کچہری میں آنے والے افراد کے مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے تاکہ انہیں مختلف دفاتر کے چکر نہ لگانا پڑیں۔کھلی کچہری میں آنے والے افراد نے ڈپٹی کمشنر کو اپنے ریونیو مسائل بارے درخواستیں پیش کیں جنکے فوری حل کے لیے ڈپٹی کمشنر نے احکامات جا ری کیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کو سیاحت کا مرکز بنانے کیلئے پرعزم، محمد علی رندھاوا

ایتھوپیا سے زرعی، لائیو سٹاک میں تعاون بڑھائینگے، رانا تنویر

پچھلے سال 7 لاکھ 35 ہزار لوگ بیرون ممالک گئے، چوہدری سالک

پاکستان اور عمان کا تعلیم کے شعبہ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

روسی زبان صرف تعلیمی ترقی کا ذریعہ نہیں روزگار کے مواقع بھی ملتے ہیں، سفیر

جعلی ادویات کے خاتمے کیلئے پرعزم ہیں، وزیر صحت

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ