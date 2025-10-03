ریونیو کھلی کچہریوں کا مقصد مسائل ترجیحاً حل کرنا:عبدالرزاق
حافظ آباد (نمائندہ دُنیا)ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کا کہنا ہے کہ ریونیو کھلی کچہریوں کے انعقاد کا مقصد عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کر کے انہیں حقیقی معنوں میں ریلیف فراہم کرنا ہے۔۔۔
ہر ماہ کے پہلے دو دفتری دنوں میں میں تمام ریونیو افسر ایک ہی جگہ موجود ہو کر عوام کو درپیش ریونیو مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔انہوں نے ان خیالات کا اظہار ڈسٹرکٹ کمپلیکس حافظ آباد میں دوسرے روز لگائے جانے والی ریونیو کھلی کچہری کے موقعہ پر کیا،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو تنویر یاسین،اسسٹنٹ کمشنر نرجس خاتون جعفری،تحصیلدار ندیم مسعود برتھ سمیت محکمہ ریونیو اور اراضی ریاکارڈ سنٹر کے افسرموجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے تمام ریونیو افسروں اور فیلڈ سٹاف کو ہدایت کی کہ کھلی کچہری میں آنے والے افراد کے مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے تاکہ انہیں مختلف دفاتر کے چکر نہ لگانا پڑیں۔کھلی کچہری میں آنے والے افراد نے ڈپٹی کمشنر کو اپنے ریونیو مسائل بارے درخواستیں پیش کیں جنکے فوری حل کے لیے ڈپٹی کمشنر نے احکامات جا ری کیے ۔