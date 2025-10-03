جی ٹی روڈ پر وزیرآباد تک دونوں اطراف صرف 6الیکٹرک بسیں
راہوالی (نامہ نگار)جی ٹی روڈ پر گوجرانوالہ سے وزیرآباد تک دونوں اطراف کے 80کلو میٹر فاصلہ کیلئے صرف 6الیکٹرک بسیں ،راہوالی، گکھڑ منڈی، جنڈیالہ ڈھاب والا، اوجلہ لنگیانوالی، کوٹ خضری، دھونکل، کوٹ شاہاں، منڈیالہ وڑائچ، پنڈی بائی پاس۔۔۔
شاہین آباد کے سٹاپ پر مسافروں کو 2سے 3گھنٹے انتظار کرنے کی ازیت اٹھانا پڑ رہی ہے ۔گزشتہ ماہ جب وزیر اعلیٰ نے وزیر آباد سے گوجرانوالہ کیلئے الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کیا تو کل 10بسیں اس علاقہ کے مسافروں کے لیے دیں تو ان میں سے بھی 4بسیں وزیرآباد سے علی پور چٹھہ تک دینے کا اعلان کردیا گیاجس پر وزیرآباد سے گوجرانوالہ کیلئے صرف 6الیکٹرک بسیں دی گئیں ۔ حکومت نے محنت کشوں کی سہولت کے لیے 20روپے فی مسافر کرایہ کا اعلان کیا تھا جس پر خاطر خواہ ریلیف کی محنت کش لوگوں کی امیدیں چند روز میں ہی ختم ہوگئیں،وزیرآباد سے چلنے والی بس وہاں سے اور چند ا قلعہ گوجرانوالہ سے چلنے والی بس اسی سٹاپ سے ہی اوورلوڈ ہوکر روانہ ہوتی ہیں جس میں دو تہائی سے بھی ذیادہ مسافروں کی تعداد، خواتین، بوڑھوں، طلبا و طالبات کی ہوتی ہے جو مفت سفر کرتے ہیں دیگرمسافر دیکھتے رہ جاتے ہیں ۔علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ علاقہ میں بسوں کی تعداد 6سے بڑھا کر فوری طور پر کم از کم 30کی جائے تاکہ علاقہ کے محنت کش عوام ریلیف سے فائدہ اٹھا سکیں۔