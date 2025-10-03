ڈی سی کاشہر کا دورہ ، صفائی ،عوام کوسہولیات فراہمی کاجائزہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد کا علی الصبح شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، سپیشل ایجوکیشن سینٹر، بلڈنگ مہاراجہ رنجیت سنگھ،شاہین آباد 30 فٹ بازار، سمن آباد چونگی سمیت اطراف کی آبادیوں، گلیوں میں صفائی۔۔۔
نالیوں کی ڈیسلٹنگ کا جائزہ لیا اورکوڑے کے ڈھیر بروقت ٹھکانے لگانے ،گلیوں، بازاروں میں صفائی کی صورتحال بہتر بنانے اور گھروں سے کوڑا کی کولیکشن یقینی بنانے کے احکامات جاری کئے ۔انہوں نے سمن آباد چونگی اور ملحقہ علاقوں کے دورہ پر ناقص صفائی پر سخت اظہار برہمی کیا اورجی ڈبلیو ایم سی حکام کو کوڑے کے ڈھیر فوری اٹھانے ، کنٹریکٹر پر بھاری پینلٹی عائد کرنے سمیت علاقے میں ذمہ دار مانیٹرنگ سٹاف تعینات کرنے کاحکم دیا۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے سپیشل ایجوکیشن سنٹر کے منصوبے کا معائنہ کیا، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ فوزیہ چیمہ اور ایکسیئن پبلک بلڈنگز ون نے منصوبے کی پیشرفت پر بریفنگ دی ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہاتعمیراتی کاموں کی رفتار بڑھاکر معیاری میٹیریل کا استعمال یقینی بنایاجائے ۔ ڈی سی نے گوجرانوالہ میں تاریخی ورثے کو محفوظ بنانے اور سیاحت کو فروغ دینے کیلئے مہاراجہ رنجیت سنگھمیوزیم کے منصوبے کا بھی معائنہ کیا اور ابتک کی پیشرفت بریفنگ لی۔ ڈپٹی کمشنر نے منصوبے کی بروقت تکمیل کیلئے تعمیراتی کاموں کی رفتار تیز کرنے کی ہدایات جاری کیں۔