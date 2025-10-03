رب کریم کی مخلوق کی خدمت کرنا خوش قسمتی :تنویر بابر
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)جن معاشروں میں انسانی خدمت عبادت کا درجہ رکھتی ہو وہ دنیا میں سرخرو اور سربلندی پاتے ہیں،باہمی رواداری اور اخوت کے جذبوں سے معاشرے شاد باد ہوتے ہیں،رب کریم کی مخلوق کی خدمت کرنا خوش قسمتی ہوتی ہے۔۔۔
لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں فراہم کرنا تاجدار کائنات محبوب رب کریم حضرت محمد مصطفی ؐ کی سنت مبارکہ ہے ۔ان خیالات کا اظہارت سماجی اکرکن تنویر بابر بھٹی اور شفیع ثاقب نے ایکوئیل ویلفیئر آرگنائزیشن رجسٹرڈ کے ماہانہ اجلاس میں کیا۔اس موقع پرصدر میر آصف محمود، صوفی اقبال آرائیں،آغا قاسم،مرزا تقی،ڈاکٹر سید رضا سلطان،صابر بٹ،صوفی اشرف نثار،الطاف ہاشمی، اسلم جتالہ،ارشد محمود مغل،سیٹھ ندیم نور حسین، جہانگیر وڑائچ،مدثر حسن،حمزہ عرفان،میاں ارشاد چٹھہ، زاہد چوہدری، حاجی اعجاز بھی موجود تھے ۔انہوں نے کہا کہ ایکوئیل ویلفیئر آرگنائزیشن کا اجتماعی شادی پروگرام غریب ومستحق خاندانوں کے لئے خوشگوار لمحات کا جھونکا ثابت ہورہا ہے ۔نصیر آسی مرحوم کے لگائے گئے پودے ایکوئیل ویلفیئر آرگنائزیشن نے تناور درخت کی شکل اختیار کرلی ہے ۔اس موقع پر ثاقب شفیع نے پچاس ہزار روپے نقد سے معاونت کی اور معاونت کے اس سلسلے کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔