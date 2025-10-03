سیشن کورٹ کا پی برانچ میں صرف 7 اہلکار تعینات مقدمات کی نقول بروقت نہ ملنے سے پریشانی
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)سیشن کورٹ میں عدالتوں کی تعداد 47 جبکہ کاپی برانچ میں صرف 7 اہلکار تعینات جو روزانہ150 سے زائد تصدیق شدہ نقول جاری کرتے ہیں جبکہ روزانہ 50 سے 60 نئے سوال فارم تصدیق شدہ نقول کے حصول کیلئے جمع کرائے جاتے ہیں۔۔۔
کورٹ فیس مد میں حکومت کو ماہانہ 5 لاکھ آمدن، روزانہ بننے والی تصدیق شدہ کاپیوں کی تعداد 150 سے بڑھ گئی۔ گوجرانوالہ کی سیشن،سول فوجداری اور فیملی عدالتوں میں مقدمات کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے مگر عدالتی نظام کے اہم شعبے کاپی برانچ کی حالت برسوں سے نہیں بدلی ۔ گوجرانوالہ میں عدالتوں کی کل تعداد 46 تک پہنچ چکی جبکہ کاپی برانچ میں صرف 7 اہلکار کام پر مامور ہیں ۔سیشن کورٹ ، دیگر عدالتوں اور ریکارڈ روم سے عدالتی احکامات اور اہم دستاویزات کی مصدقہ نقول لینے کیلئے فریقین اور وکلا کی بڑی تعداد روزانہ کاپی برانچ کا رخ کرتی ہے لیکن کاپی برانچ عملہ کو چھوٹے کمرہ میں بٹھایا گیا ہے جس سے رش ہونا معمول بن گیا ہے ۔حکومت کو صرف کورٹ فیس کی مد میں کاپی برانچ سے ماہانہ 5لاکھ سے زائد آمدنی حاصل ہو رہی ہے ، مگر اسکے برعکس کاپی برانچ کو سہولیات کی کمی کا سامنا ہے ، نہ ہی افرادی قوت میں اضافہ کیا گیا ہے ۔سائلین اور وکلا کا کہنا ہے کہ کمرے میں جگہ کی کمی اور تاخیر سے ملنے والی کاپیاں شدید ذہنی اذیت کا باعث بنتی ہیں۔ بعض اوقات اہم مقدمات کی نقول وقت پر نہ ملنے پرپیشی بھی متاثر ہوتی ہے ۔سہولیات فراہم کرنے کامطالبہ کیا گیا ۔