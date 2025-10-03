صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیشن کورٹ کا پی برانچ میں صرف 7 اہلکار تعینات مقدمات کی نقول بروقت نہ ملنے سے پریشانی

  • گوجرانوالہ
سیشن کورٹ کا پی برانچ میں صرف 7 اہلکار تعینات مقدمات کی نقول بروقت نہ ملنے سے پریشانی

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)سیشن کورٹ میں عدالتوں کی تعداد 47 جبکہ کاپی برانچ میں صرف 7 اہلکار تعینات جو روزانہ150 سے زائد تصدیق شدہ نقول جاری کرتے ہیں جبکہ روزانہ 50 سے 60 نئے سوال فارم تصدیق شدہ نقول کے حصول کیلئے جمع کرائے جاتے ہیں۔۔۔

کورٹ فیس مد میں حکومت کو ماہانہ 5 لاکھ آمدن، روزانہ بننے والی تصدیق شدہ کاپیوں کی تعداد 150 سے بڑھ گئی۔ گوجرانوالہ کی سیشن،سول فوجداری اور فیملی عدالتوں میں مقدمات کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے مگر عدالتی نظام کے اہم شعبے کاپی برانچ کی حالت برسوں سے نہیں بدلی ۔ گوجرانوالہ میں عدالتوں کی کل تعداد 46 تک پہنچ چکی جبکہ کاپی برانچ میں صرف 7 اہلکار کام پر مامور ہیں ۔سیشن کورٹ ، دیگر عدالتوں اور ریکارڈ روم سے عدالتی احکامات اور اہم دستاویزات کی مصدقہ نقول لینے کیلئے فریقین اور وکلا کی بڑی تعداد روزانہ کاپی برانچ کا رخ کرتی ہے لیکن کاپی برانچ عملہ کو چھوٹے کمرہ میں بٹھایا گیا ہے جس سے رش ہونا معمول بن گیا ہے ۔حکومت کو صرف کورٹ فیس کی مد میں کاپی برانچ سے ماہانہ 5لاکھ سے زائد آمدنی حاصل ہو رہی ہے ، مگر اسکے برعکس کاپی برانچ کو سہولیات کی کمی کا سامنا ہے ، نہ ہی افرادی قوت میں اضافہ کیا گیا ہے ۔سائلین اور وکلا کا کہنا ہے کہ کمرے میں جگہ کی کمی اور تاخیر سے ملنے والی کاپیاں شدید ذہنی اذیت کا باعث بنتی ہیں۔ بعض اوقات اہم مقدمات کی نقول وقت پر نہ ملنے پرپیشی بھی متاثر ہوتی ہے ۔سہولیات فراہم کرنے کامطالبہ کیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

دال کو رنگ دیکر فروخت کرنیکا انکشاف،4من تلف

کمشنر،ڈی سی خوشاب کا ٹی ایچ کیو ہسپتال نوشہرہ کا دورہ

یونیورسٹی آف سرگودھا کے وفد کا سیف سٹی کا دورہ

قتل کیس کا ملزم انٹرپول کی مدد سے سعودی عرب سے گرفتار

دو کاروں میں تصادم ، خاتون سمیت تین افراد شدید زخمی

یونیورسٹی آف سرگودھا کی پروفیسر رفعت النساء اعوان ریٹائر ہو گئیں

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ