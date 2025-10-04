صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چمن چیمبر آف کامرس کے عہدیداروں کا دورہ گوجرانوالہ چیمبر

  • گوجرانوالہ
چمن چیمبر آف کامرس کے عہدیداروں کا دورہ گوجرانوالہ چیمبر

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)چمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر عبدالنافع، سابق نائب صدر اولس یارخان، حاجی محمود اور حاجی عبدالرزاق پر مشتمل وفد نے گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔۔۔

وفد نے صدر گوجرانوالہ چیمبر علی ہمایوں بٹ، سینئر نائب صدر سعد جمیل عرفانی اور نائب صدر فیصل ستار مغل سے ملاقات کی اور نومنتخب عہدیدار وں کو مبارکباد پیش کی۔صدر چمن چیمبرعبدالنافع نے ملاقات میں کہا کہ گوجرانوالہ چیمبر بزنس کمیونٹی کیلئے قابل تعریف خدمات انجام دے رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت کے استحکام کیلئے چیمبرز کو ایک دوسرے کیساتھ تعاون کو فروغ دینا ہوگا ۔

 

