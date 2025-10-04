صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
ڈیٹاتصدیق نہ ہونے پر گوجرانوالہ میں 430 شناختی کارڈ بلاک

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)نادرا نے ڈیٹا کی تصدیق نہ ہونے پر گوجرانوالہ کے 430 مرد وخواتین کے شناختی کارڈ بلاک کرکے نوٹس جاری کردئیے اور چھان بین کیلئے خفیہ اداروں کو بھی آگاہ کردیا۔گزشتہ چند ماہ کے دوران قومی شناختی کارڈز کی جانچ پڑتال اورتصدیق کا عمل جاری ہے۔۔۔

اس دورا ن گزشتہ ماہ بھی گوجرانوالہ کے 300 مرد وخواتین کے ڈیٹا کی تصدیق نہ ہوسکی جبکہ130افراد کے ڈبل شناختی کارڈ نکلے ، سینکڑوں خاندانوں نے مذکورہ افراد کی تصدیق سے انکار کرنے کردیاتھا جبکہ۔۔۔ بیشتر شناختی کارڈز میں مرد وخواتین طلاق کے باعث علیحدہ ہونے کی شکایات موصول ہونے لگیں جس پر نادرا حکام نے تمام افراد کے شناختی کارڈز بلاک کرکے انہیں نوٹس جاری کرد ئیے ، ایک ماہ کے اندرجواب طلبی اور ریکارڈ جمع نہ کرانے والوں کے شناختی کارڈمنسوخ کرد ئیے جائیں گے ۔نادرا ذرائع کے مطابق جو افراد اپنے شناختی کارڈ کے ساتھ خاندان کا ریکارڈ اور تصدیق کیلئے شواہد دے گا انہیں کلیئر کردیا جائے گا۔

 

