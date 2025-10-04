صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ :مچھر مار سپرے پینے سے جاں بحق بچہ سپر د خاک

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )مچھر مار سپرے پینے سے جاں بحق ہونے والے بچے کو سپر د خاک کردیا گیا۔ کنگرہ روڈ معراجکے کے رہائشی فیصل مشتاق کے ڈیڑھ سالہ بیٹے نے کھیلتے ہوئے مچھر مار سپرے پی لیا جس سے حالت غیر ہوگئی اور علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال منتقل کرنے کے دوران جاں بحق ہوگیاتھا۔

