کالجوں کی بھاری فیسیں ، غریب طلبہ کیلئے تعلیم خواب

  • گوجرانوالہ
کالجوں کی بھاری فیسیں ، غریب طلبہ کیلئے تعلیم خواب

قلعہ دیدار سنگھ(نامہ نگار )پرائیویٹ کالجز کی بے تحاشا فیسوں کی وجہ سے غریب والدین کے بچوں کیلئے تعلیم کا حصول خواب بن گیا ، کالجز تعلیم و تدریس کے بجائے کاروباری ادارے بن گئے ، غریب والدین کی پر یشانیوں میں اضافہ ہو گیا۔۔۔

ایک سروے کے مطابق چند والدین جن کے بچے بچیاں قلعہ دیدار سنگھ کے پرائیویٹ کالجز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے بچے پڑھنے کے قابل ہیں لیکن تعلیم بہت مہنگی ہے ، اگر فیس کم کر لیں تو زبانی جمع تفریق کرکے ٹرخا دیتے ہیں یا کسی دوسرے طریقے سے ہماری جیبوں سے نکال لیتے ہیں ، ہم مجبور ہیں ، بچوں کی تعلیم کی خاطر ہم اپنا پیٹ کاٹ کر یہاں تک گھر کی کوئی چیز بھی فروخت کرنی پڑے تو فیس ادا کرتے ہیں۔۔۔ فیس جمع ہونے میں تاخیر کی صورت میں ہمارے بچوں کو پوری کلاس کے سامنے ذلیل وخوار کیا جاتا ہے ، طلبا و طالبات کے والدین نے اپنے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی وزیر تعلیم اور محکمہ کے افسر نوٹس لیں ، ان کاروبای سکولوں اور کالجز کی خفیہ طور پر جانچ پڑتال شروع کریں تاکہ والدین پر بوجھ کم ہو اور بچے تعلیم حاصل کرکے ملک وقوم کانام روشن کر سکیں ۔

 

