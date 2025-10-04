گجرات:قتل اور اقدام قتل کے مقدمہ میں ملوث 4 ملز م گرفتار
گجرات (نامہ نگار )پولیس تھانہ کنجاہ نے قتل اور اقدام قتل کے مقدمہ میں ملوث 4 ملزموں کو گرفتارکرلیا۔ 28 مئی 2024 کو تھانہ کنجاہ کے علاقہ میں دو گروہوں کے مابین زمین کے تنازع پر لڑائی جھگڑے اور فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔جس میں دونوں گروہوں کے 11 افراد زخمی جبکہ ایک شخص جاں بحق ہوا تھا۔ پولیس ٹیم نے مختلف مقامات پر چھاپے مار کر مقدمہ میں ملوث 4 ملزموں کو گرفتارکرلیا۔ جن میں احسان اﷲ ،کامران ،یاسر سکنہ کنجاہ جبکہ احتشام سکنہ گوجرانوالہ شامل ہیں۔
