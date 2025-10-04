دو ریاستی حل اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سازش :ڈاکٹر حید ر
لالہ موسیٰ (نمائندہ دنیا )جماعتِ اسلامی لالہ موسیٰ کے زیرِ اہتمام غزہ مارچ کیاگیا،مارچ کی قیادت امیرجماعت اسلامی لالہ موسیٰ وٹکٹ ہولڈر حلقہ پی پی 33ڈاکٹر سیدحیدر علی نے کی۔۔۔
مارچ تھڑے والی مسجدسے شروع ہوکر مین بازار چوک میں اختتام پذیر ہوا،امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر سیدحیدر علی نے مارچ کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ نے کہا کہ اسرائیل عالمی دہشتگرد ہے ،اسرائیل نے عالمی امن قافلے صمود فلوٹیلا پر حملہ کرکے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اسرائیل فلسطین کے بچوں کو بھوک سے مار رہا ہے اور وہ غزہ کے بچوں سے بھی ڈرتا ہے ,پاکستان کے عوام کسی دو ریاستی حل کو تسلیم نہیں کریں گے ،دو ریاستی حل اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سازش ہے ۔