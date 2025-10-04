صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کیخلاف احتجاجی مظاہرہ

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کیخلاف احتجاجی مظاہرہ

حافظ آباد(نامہ نگار )جمعیت علمائے اسلام ضلع حافظ آباد کے زیر اہتمام گلوبل صمود فلوٹیلا پر حملے اور فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کیخلاف جامع مسجد رحمانیہ تا پریس کلب اسرائیل مردہ باد احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں جمعیت علمائے اسلام حافظ آباد کے عہدیدار وں اور کارکنوں نے شرکت کی۔مولانا سعید احمد تارڑ اور مولانا عابدالرحمن وٹو مشتاق احمد کی رہائی کیلئے حکومت سے ٹھوس اقدامات کرنے پر زور دیا ۔

جمعیت علمائے اسلام ضلع حافظ آباد کے زیر اہتمام گلوبل صمود فلوٹیلا پر حملے اور فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کیخلاف جامع مسجد رحمانیہ تا پریس کلب اسرائیل مردہ باد احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں جمعیت علمائے اسلام حافظ آباد کے عہدیدار وں اور کارکنوں نے شرکت کی۔مولانا سعید احمد تارڑ اور مولانا عابدالرحمن وٹو مشتاق احمد کی رہائی کیلئے حکومت سے ٹھوس اقدامات کرنے پر زور دیا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا، نرخ سرکاری قیمت سے زیادہ

ایف ڈی اے سٹی سپورٹس کمپلیکس، ممبرشپ فیس کا تعین

گوجرہ اور کمالیہ کی چار ترقیاتی سکیموں کی منظوری دی گئی

شہریوں میں حفاظتی اقدامات کا شعور اجاگر کرنا ضروری :زینب جہاندار

ڈی پی او چنیوٹ کی جامع مسجد ابراہیم میں کھلی کچہری

کھلی کچہری عوامی مسائل کے حل کا مؤثر فورم :کمشنر فیصل آباد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن