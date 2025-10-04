حافظ آباد:فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کیخلاف احتجاجی مظاہرہ
حافظ آباد(نامہ نگار )جمعیت علمائے اسلام ضلع حافظ آباد کے زیر اہتمام گلوبل صمود فلوٹیلا پر حملے اور فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کیخلاف جامع مسجد رحمانیہ تا پریس کلب اسرائیل مردہ باد احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں جمعیت علمائے اسلام حافظ آباد کے عہدیدار وں اور کارکنوں نے شرکت کی۔مولانا سعید احمد تارڑ اور مولانا عابدالرحمن وٹو مشتاق احمد کی رہائی کیلئے حکومت سے ٹھوس اقدامات کرنے پر زور دیا ۔
