منڈیکی گورائیہ :خاتون سمیت 3 افراد کا گھریلو ملازمہ پرتشدد
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )خاتون سمیت 3 افراد کا گھریلو ملازمہ پرتشدد ،کپڑے پھا ڑکرنیم برہنہ کردیا۔ گلوٹیاں خورد شاہدہ بی بی نے پولیس کو درخواست دی کہ وہ حارث محمود کے گھر کام کرتی ہے جو الزام تراشی کرنے لگے اور حارث محمود’زاہد اور فریدہ بی بی نے تشددکانشانہ بنایا ،پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
خاتون سمیت 3 افراد کا گھریلو ملازمہ پرتشدد ،کپڑے پھا ڑکرنیم برہنہ کردیا۔ گلوٹیاں خورد شاہدہ بی بی نے پولیس کو درخواست دی کہ وہ حارث محمود کے گھر کام کرتی ہے جو الزام تراشی کرنے لگے اور حارث محمود’زاہد اور فریدہ بی بی نے تشددکانشانہ بنایا ،پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔