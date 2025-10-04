گجرات:گرین بیلٹ پر گاڑیاں پارک ،31 کار شو روم سیل
گجرات (نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر نور العین قریشی کی ہدایت پراے سی گجرات بلال زبیر نے چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن خالق داد گاڑا کی زیر نگرانی اور پیرا فورس کے ہمراہ سروس موڑ سے جی ٹی ایس چوک تک گرین بیلٹ پر گاڑیاں کھڑی کرنے پر 31 کار شو رومز کوسیل کر دیا۔
ڈپٹی کمشنر نور العین قریشی کی ہدایت پراے سی گجرات بلال زبیر نے چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن خالق داد گاڑا کی زیر نگرانی اور پیرا فورس کے ہمراہ سروس موڑ سے جی ٹی ایس چوک تک گرین بیلٹ پر گاڑیاں کھڑی کرنے پر 31 کار شو رومز کوسیل کر دیا۔