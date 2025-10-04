صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:گرین بیلٹ پر گاڑیاں پارک ،31 کار شو روم سیل

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر نور العین قریشی کی ہدایت پراے سی گجرات بلال زبیر نے چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن خالق داد گاڑا کی زیر نگرانی اور پیرا فورس کے ہمراہ سروس موڑ سے جی ٹی ایس چوک تک گرین بیلٹ پر گاڑیاں کھڑی کرنے پر 31 کار شو رومز کوسیل کر دیا۔

