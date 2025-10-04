صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں :محسن ڈھلوں نے اسسٹنٹ کمشنر کا ایڈیشنل چارج سنبھا ل لیا

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )محسن ڈھلوں نے اسسٹنٹ کمشنر کا ایڈیشنل چارج سنبھا ل لیا ۔ انہوں نے تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتال کا معائنہ کیا جہاں مریضوں کو فراہم سہولیات کا جائزہ لیا اور صفائی ستھرائی بہتر بنانے کی ہدایت کی۔۔۔

اس کے بعد انہوں نے میونسپل کمیٹی کا دورہ کیا جہاں عملہ کی غیر حاضری پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے چیف آفیسر سے جواب طلب کر لیا ۔ قائد اعظم ڈویژنل پبلک سکول میں انہوں نے تعلیمی ماحول اور حاضری کو اطمینان بخش قرار دیا ۔ واضح رہے کہ اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیرزادہ بیرون ملک دورے پر ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں محسن ڈھلوں کو ایڈیشنل چارج دیا گیا ۔

 

