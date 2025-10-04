صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صوبائی وزیر شافع حسین نے بیٹے کے بعد باپ کو بھی کوارڈی نیٹر مقرر کر دیا

  • گوجرانوالہ
صوبائی وزیر شافع حسین نے بیٹے کے بعد باپ کو بھی کوارڈی نیٹر مقرر کر دیا

گجرات (نامہ نگار )صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کے کوارڈی نیٹر علی سہیل رضی کے والد سہیل احمد کو بھی گجرات ڈویژن کا کوارڈی نیٹر ٹو اوقاف اور مذہبی امور پنجاب مقرر کر دیا گیا ۔گزشتہ روز صوبائی وزیر صنعت و تجارت اور اوقاف چودھری شافع حسین نے سہیل احمد کو نوٹیفکیشن دیا۔ اس موقع پر علی سہیل رضی سمیت دیگر مسلم لیگی بھی موجود تھے سہیل احمد نے صوبائی وزیر شافع حسین کا شکریہ ادا کیا اور محنت اور لگن سے ذمہ داریاں پوری کرنے کا عزم کیا۔

صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کے کوارڈی نیٹر علی سہیل رضی کے والد سہیل احمد کو بھی گجرات ڈویژن کا کوارڈی نیٹر ٹو اوقاف اور مذہبی امور پنجاب مقرر کر دیا گیا ۔گزشتہ روز صوبائی وزیر صنعت و تجارت اور اوقاف چودھری شافع حسین نے سہیل احمد کو نوٹیفکیشن دیا۔ اس موقع پر علی سہیل رضی سمیت دیگر مسلم لیگی بھی موجود تھے سہیل احمد نے صوبائی وزیر شافع حسین کا شکریہ ادا کیا اور محنت اور لگن سے ذمہ داریاں پوری کرنے کا عزم کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروٖغ کیلئے مؤثر حکمت عملی اپنائی جائے ،رندھاوا

آئی جی ،ڈی آئی جی کی کھلی کچہریاں ،شہریوں کے مسائل سنے

ہنرمند ی ،مہارت پاکستان کا وقار ،معاشی ترقی ،وجہیہ قمر

ایس پی راول کی کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے

عوامی تحفظ اولین ترجیح ہے اوگرا کی فیصل آباد میں ایل پی جی پلانٹس کی سیفٹی چیکنگ

خانپور ڈیم میں پانی کی سطح پھر بلند، سپل ویز کھول دیئے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن