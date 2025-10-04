صوبائی وزیر شافع حسین نے بیٹے کے بعد باپ کو بھی کوارڈی نیٹر مقرر کر دیا
گجرات (نامہ نگار )صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کے کوارڈی نیٹر علی سہیل رضی کے والد سہیل احمد کو بھی گجرات ڈویژن کا کوارڈی نیٹر ٹو اوقاف اور مذہبی امور پنجاب مقرر کر دیا گیا ۔گزشتہ روز صوبائی وزیر صنعت و تجارت اور اوقاف چودھری شافع حسین نے سہیل احمد کو نوٹیفکیشن دیا۔ اس موقع پر علی سہیل رضی سمیت دیگر مسلم لیگی بھی موجود تھے سہیل احمد نے صوبائی وزیر شافع حسین کا شکریہ ادا کیا اور محنت اور لگن سے ذمہ داریاں پوری کرنے کا عزم کیا۔
صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کے کوارڈی نیٹر علی سہیل رضی کے والد سہیل احمد کو بھی گجرات ڈویژن کا کوارڈی نیٹر ٹو اوقاف اور مذہبی امور پنجاب مقرر کر دیا گیا ۔گزشتہ روز صوبائی وزیر صنعت و تجارت اور اوقاف چودھری شافع حسین نے سہیل احمد کو نوٹیفکیشن دیا۔ اس موقع پر علی سہیل رضی سمیت دیگر مسلم لیگی بھی موجود تھے سہیل احمد نے صوبائی وزیر شافع حسین کا شکریہ ادا کیا اور محنت اور لگن سے ذمہ داریاں پوری کرنے کا عزم کیا۔