صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:بڑے قبرستان میں خودرو جھاڑیوں اور گھاس پھوس کی کٹائی

  • گوجرانوالہ
راہوالی:بڑے قبرستان میں خودرو جھاڑیوں اور گھاس پھوس کی کٹائی

راہوالی (نامہ نگار)ممبر کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 3راہوالی عرفان چاند بٹ کے مطالبے پر کنٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسر چودھری عبدالغفار نے بڑے قبرستان میں خودرو جھاڑیوں اور گھاس پھوس کی کٹائی اور صفائی کے احکامات جاری کرد ئیے جس پر عملہ صفائی نے سپروائزر محمد ریاض کی نگرانی میں کام شروع کردیا۔ اس موقع پر عرفان چاند بٹ نے چو دھری اصغر وڑائچ، فریاد حسین سیٹھی و دیگر کے ہمراہ صفائی کے کام کا جائزہ لیا ۔

ممبر کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 3راہوالی عرفان چاند بٹ کے مطالبے پر کنٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسر چودھری عبدالغفار نے بڑے قبرستان میں خودرو جھاڑیوں اور گھاس پھوس کی کٹائی اور صفائی کے احکامات جاری کرد ئیے جس پر عملہ صفائی نے سپروائزر محمد ریاض کی نگرانی میں کام شروع کردیا۔ اس موقع پر عرفان چاند بٹ نے چو دھری اصغر وڑائچ، فریاد حسین سیٹھی و دیگر کے ہمراہ صفائی کے کام کا جائزہ لیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا، نرخ سرکاری قیمت سے زیادہ

ایف ڈی اے سٹی سپورٹس کمپلیکس، ممبرشپ فیس کا تعین

گوجرہ اور کمالیہ کی چار ترقیاتی سکیموں کی منظوری دی گئی

شہریوں میں حفاظتی اقدامات کا شعور اجاگر کرنا ضروری :زینب جہاندار

ڈی پی او چنیوٹ کی جامع مسجد ابراہیم میں کھلی کچہری

کھلی کچہری عوامی مسائل کے حل کا مؤثر فورم :کمشنر فیصل آباد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن