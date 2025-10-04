راہوالی:بڑے قبرستان میں خودرو جھاڑیوں اور گھاس پھوس کی کٹائی
راہوالی (نامہ نگار)ممبر کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 3راہوالی عرفان چاند بٹ کے مطالبے پر کنٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسر چودھری عبدالغفار نے بڑے قبرستان میں خودرو جھاڑیوں اور گھاس پھوس کی کٹائی اور صفائی کے احکامات جاری کرد ئیے جس پر عملہ صفائی نے سپروائزر محمد ریاض کی نگرانی میں کام شروع کردیا۔ اس موقع پر عرفان چاند بٹ نے چو دھری اصغر وڑائچ، فریاد حسین سیٹھی و دیگر کے ہمراہ صفائی کے کام کا جائزہ لیا ۔
