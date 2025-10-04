صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ :غزہ کے محاصرے اور اسرائیلی بربریت کیخلاف مرکزی مسلم لیگ کا احتجاج

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )غزہ کے محاصرے اور اسرائیلی بربریت کیخلاف پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا شدید احتجاجی مظاہرہ،گلوبل صمود فلا ٹیلا پر اسرائیلی حملے کے خلاف سینکڑوں افراد سڑکوں پر آگئے۔۔۔

فلسطین کے حق میں نعرے بازی کی۔جنرل سیکرٹری انجینئر اعجاز نصر نے خطاب کر تے ہوئے کہا کہ دنیا اسرائیل کا ظالمانہ چہرہ دیکھ رہی ہے نہتے فلسطینیوں پر بمباری، انسانی ہمدردی کے قافلے بھی یرغمال بنائے جا رہے ہیں ،اگر آج دنیا خاموش رہی تو کل تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ فلسطین صرف عربوں کا نہیں، پوری امتِ مسلمہ کا مسئلہ ہے ۔

 

