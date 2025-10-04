محکمہ ایکسائز: 3 ماہ میں مجموعی ہدف کی 31 فیصد ریکوری
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)ایکسائز اینڈٹیکسیشن ڈیپارٹمنٹ گوجرانوالہ نے رواں مالی سال کے پہلے 3ماہ میں مجموعی ہدف کے برعکس 31فیصد ریکوری کرلی ،30 جون تک پراپرٹی ٹیکس۔۔۔
ایکسائز ڈیوٹی ،پروفیشنل ٹیکس ،ہائی وے ٹیکس ،موٹر ٹیکس،لگژری ٹیکس کی مد میں 5ارب 46کروڑ 95روپے کا ہدف ہے جس پر محکمہ ایکسائز گوجرانوالہ نے مالی سال کے پہلے 3 ماہ 30ستمبر تک ایک ارب 68کروڑ 77لاکھ روپے کی ریکوری کی ہے جو پچھلے سال سے 22فیصد زائد ہے ۔ گوجرانوالہ ،سیالکوٹ اور نارووال کے اضلاع گوجرانوالہ ریجن میں شامل ہیں۔ ڈائریکٹر ایکسائز اینڈٹیکسیشن ثوبیہ مالک نے ریجن بھر میں ٹیکس اکھٹا کرنے کیلئے مختلف ٹیمیں تشکیل دے رکھی ہیں جنہوں نے 30 ستمبر تک ایک ارب 68کروڑ 77لاکھ روپے ٹیکس جمع کر لیا ہے ۔ڈائریکٹر ایکسائز ثوبیہ مالک کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال کیلئے ٹیکس اکٹھا کرنے کا جو ہدف ملا ہے اس پر تمام ٹیمیں بھرپور محنت کر رہی ہیں۔شہریوں کو 30 ستمبر تک ٹیکس جمع کر انے کیلئے 5 فیصد تک جو رعایت دی گئی تھی وہ اب بڑھا دی گئی ہے اب شہری 31اکتوبر تک ٹیکس جمع کروا کر 5فیصد رعایت حاصل کر سکتے ہیں ۔